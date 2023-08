Un comunicato improvviso del Manchester City ha fatto sapere a tutto il mondo del calcio che Pep Guardiola nella giornata di martedì si è sottoposto a un’operazione alla schiena. Il club spiega che l’allenatore “soffre da tempo di forti dolori alla schiena ed è volato a Barcellona per un intervento chirurgico d’urgenza eseguito dalla dottoressa Mireia Illueca. L’intervento è stato un successo e Pep ora si riprenderà e si riabiliterà a Barcellona”.

Guardiola resterà lontano dalla sua squadra per almeno un paio di partite. In sua assenza, il vice allenatore Juanma Lillo supervisionerà l’allenamento della prima squadra e sarà in panchina fino al ritorno di Guardiola, che secondo le previsioni potrebbe sedere nuovamente in panchina dopo la prossima sosta per le Nazionali. “Tutti al Manchester City augurano a Pep una pronta guarigione e non vedono l’ora di rivederlo presto a Manchester”, si legge nella nota.