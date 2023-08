Preoccupano le condizioni di salute di Franz Beckenbauer. La leggenda del calcio, oggi 77 anni, uno dei migliori difensori della storia, tiene con il fiato sospeso tutta la Germania e gli appassionati di pallone. A parlare del momento difficile del ‘kaiser‘ è stato Lothar Matthaeus a Rtl: “Gli auguriamo di tornare a essere il vecchio Beckenbauer, pieno di energia. Gli auguriamo la massima salute possibile. Speriamo possa stare meglio, lui stesso ha sempre detto che la salute è la cosa più importante al mondo. Al momento lui non ce l’ha. Non sta molto bene. Speriamo che il percorso possa andare nel verso opposto“.

Beckenbauer, campione del mondo sia da calciatore (1974) che da allenatore (1990), soffre di problemi di salute da diverso tempo: nel 2016 e nel 2017 ha subito due operazioni al cuore, nel 2019 ha avuto un infarto oculare, come fu lui stesso a raccontare: “Da un pò di tempo ho qualche problema di salute, e questo è risaputo – disse all’epoca -. Recentemente sono stato in una clinica specialistica perché mi hanno diagnosticato un problema di circolazione all’occhio. Ho avuto un infarto oculare. Dall’occhio destro vedo poco o niente. Non vi arrabbiate quindi se non vi vedo e vi sbatto contro”.

Beckenbauer, ha racconto sempre Matthaeus, proprio per via delle sue complesse condizioni “non era presente alla riunione degli ex campioni del mondo, quattro o cinque settimane fa”.