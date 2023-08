“Domani si taglia i capelli perché se li è toccati cento volte“. Ordine di Max Allegri. Così il tecnico della Juventus dopo la larga vittoria contro l’Udinese aveva commentato la prestazione del turco Kenan Yildiz, giovane promessa bianconera. Sembrava una battuta, invece Allegri non scherzava: il giorno dopo Yildiz è corso dal barbiere Matteo Rosucci, peraltro fratello della calciatrice Martina che gioca nella Juventus Woman, e ha dato una bella sforbiciata al suo look. Insomma, il turco ha capito che per sperare di rimanere alla corte di Allegri e sperare di avere qualche minuto nelli rotazioni del tecnico non deve trascurare nemmeno il taglio di capelli.

Il caso di Yildiz non è isolato. Allegri in questa stagione si gioca molto del suo prestigio e del suo futuro alla Juve, quindi pare aver deciso di non lasciare nulla al caso. Ha cominciato la preparazione in modalità sergente, obbligando un altro giovane giocatore a un cambio di look. Matias Soulé si era presentato in ritiro con una folta chioma color biondo ossigenato, tanto da attirare l’attenzione dell’ex bianconero Angel Di Maria, che aveva profetizzato su Instagram: “A tuo padre Allegri non piacerà”. Il giorno successivo Soulé era in campo per una prima sgambata con la testa completamente rasata. Insomma, Allegri ora fa anche il barbiere: chissà chi sarà la suo prossima vittima. Probabilmente non Kean: con lui il tecnico pare aver perso le speranze e invece di un taglio di capelli sembra pronto a fare le valige.