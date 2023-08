Tre giovani originari della provincia di Bari sono stati tratti in salvo dal Soccorso Alpino e Speleologico mentre si erano asserragliati nei bagni di un casolare per difendersi da un branco di cinghiali che li ha sorpresi lungo un sentiero della Riserva naturale orientata dello Zingaro (Trapani).

I tre amici, una ragazza di 27 anni e due giovani di 26 e 32, nel tardo pomeriggio di domenica 20 agosto hanno parcheggiato l’auto all’ingresso lato San Vito Lo Capo della riserva per fare un’escursione, incamminandosi lungo il sentiero alto che conduce a Borgo Cusenza. Mentre stavano già iniziando la discesa si sono imbattuti nel gruppo di animali che si avvicinavano minacciosamente. I tre giovani, presi dal panico, sono riusciti ad entrare e a chiudersi nei bagni di un casolare poco distante e da lì sono a lanciare l’allarme al 112.

Il personale del Soccorso Alpino è riuscito a localizzare i ragazzi, che si trovavano in una zona particolarmente impervia e avendo perso l’orientamento non erano in grado di fornire indicazioni specifiche sulla propria posizione. Una squadra di tecnici a bordo di un fuoristrada li ha quindi raggiunti e riportati alla loro vettura, mentre i cinghiali sono fuggiti per il rumore e i fari del mezzo.