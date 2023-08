“A proposito di conti non pagati ce n’è uno che mi permetto di segnalare a Giorgia Meloni e al suo governo, è il conto non pagato di ristori alle famiglie e alle imprese colpite dall’alluvione e dalle frane in Emilia Romagna e nelle altre regioni”. Così Elly Schlein parlando con i giornalisti a margine della Festa dell’Unità a Castiglione del Lago. “Servono delle risposte accelerare anche per quei comuni che hanno anticipato delle risorse per fare i lavori di somma urgenza”, ha aggiunto la segretaria del Pd.