Il Fisco può essere amico del contribuente? “Mai, gli amici ce li scegliamo, non me li può dare la legge, gli amici stanno altrove. Il Fisco non può essere amico. Ma invece può essere un corretto equo interlocutore, deve essere questo. Io non vorrei avere un fisco amico ma un Fisco con cui interloquire in modo corretto”. Lo ha detto alla Versiliana di Marina di Pietrasanta (Lcc), il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. All’Agenzia delle Entrate “applichiamo le norme che il Parlamento, tempo per tempo, si dà e che il Parlamento può sempre cambiare” ha poi aggiunto alla richiesta di commentare l’idea (ripetuta in diverse forme anche dalla premier Meloni e dal suo vice Salvini) che vuole gli italiani ostaggio dell’Agenzia delle Entrate