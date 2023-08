Francesco ‘Pecco’ Bagnaia ha conquistato la pole position del Gp d’Austria, classe MotoGp. In sella alla Ducati ufficiale, il leader della classifica iridata ha girato in 1’28”539 centrando così la quinta pole position in questa stagione, la numero 16 nella classe regina del Motomondiale, e stabilendo il nuovo record della pista. Secondo per appena 37 millesimi lo spagnolo Maverick Vinales con l’Aprilia, che già si era dimostrato molto competitivo nelle prove libere. Terzo a 0”114 Brad Binder su Ktm: il sudafricano, fresco di rinnovo con la Ktm, precede il compagno di scuderia, l’australiano Jack Miller, quarto sulla pista di casa Red Bull. Seguono lo spagnolo Alex Marquez con la Ducati del team Gresini davanti a Luca Marini e Marco Bezzecchi, in sella alle Ducati del team Mooney VR46, che si sono piazzati rispettivamente in sesta e settima posizione.