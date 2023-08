Continua lo sciame sismico nei Campi Flegrei e cresce la paura degli abitanti dell’area. Almeno sette scosse di terremoto sono state registrate nella notte dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), la più intensa delle quali, di magnitudo 3.3, è stata segnalata alle 6.18 ad una profondità di 2 chilometri ed è stata avvertita anche a Napoli. Paura tra la popolazione di Pozzuoli e degli altri comuni dell’area flegrea: in tanti sono stati svegliati nel cuore della notte e c’è anche chi è sceso in strada.

Nessun danno, fortunatamente, è stato registrato, come fa sapere la Protezione Civile. “In seguito al terremoto registrato questa mattina ai Campi Flegrei dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – si legge in una nota -, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma non sono stati segnalati danni“.

Scosse di terremoto con magnitudo 2.4 e 2.6 erano state registrate anche nei giorni a cavallo del Ferragosto, sempre con epicentro nell’area dei Campi Flegrei, da tempo al centro di una rinnovata attività tellurica.