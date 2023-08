Oltre 200 incendi hanno già bruciato una vasta area dei Territori del Nordovest del Canada. A partire da mercoledì scorso i roghi in tutto il Canada sono stati 1.067. Otto comunità per un totale di quasi 6.800 persone, ovvero il 15% della popolazione dei Territori del Nordovest, sono già state evacuate, ha dichiarato Mike Westwick, responsabile delle informazioni antincendio della regione. Molte autostrade sono state chiuse e sul territorio è stato attivato quello che i funzionari locali hanno definito come il più grande ponte aereo della sua storia. Il video mostra le immagini satellitari in timelapse degli incendi che stanno colpendo il Canada. Nel filmato si vede una grande nuvola di fumo, proveniente da un rogo divampato vicino al confine tra la Columbia Britannica e lo Stato di Washington, salire verso l’alto.