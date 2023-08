Si chiama Silvio Berlusconi Boahene, dove “Silvio Berlusconi” è il nome di battesimo: ha fatto il giro d’Italia l’anagrafica di un giovane calciatore modenese, nato nel 2005 da una famiglia originaria del Ghana. Il padre, Antony Boahene, arrivato in Italia nel 2002, ha spiegato alla Gazzetta di Modena il motivo di una scelta così singolare per il nome di suo figlio: “Volevo chiamarlo come un grande capo politico, di cui mi piaceva tutto e a cui devo il mio permesso di soggiorno”.

Domenica 13 agosto il 17enne – che frequenta le superiori a Modena e tifa per il Milan, come tutta la famiglia – ha esordito con la maglia della Virtus Castelfranco (squadra di calcio di Eccellenza, la quinta serie del campionato italiano) nell’amichevole contro il Corticella. È entrato in campo nei 15 minuti finali, prendendo il posto di Enrico Raspadori, fratello del più noto Giacomo, attaccante del Napoli. E il nome in distinta non è passato inosservato, diventando in pochi giorni un curioso “caso” nazionale.