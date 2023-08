Anche Giorgia Meloni va in Albania. Come molti italiani che hanno scelto la costa balcanica per le vacanze estive, attratti soprattutto dai prezzi bassi, anche la premier ha oltrepassato l’Adriatico. A spingere Meloni in Albania, però, non sono certo i costi alti delle vacanze in Puglia, la regione dove sta trascorrendo le ferie. Rimane l’incognita sulla durata del soggiorno albanese della presidente del Consiglio. Secondo l’agenzia Ansa la premier tornerà nella masseria di Ceglie Messapica, dove è ospite da qualche giorno, in tempo per trascorrere Ferragosto con i suoi familiari. I media albanesi però – confermando l’arrivo nel pomeriggio della premier Giorgia Meloni a Valona dove incontrerà il primo ministro Edi Rama – sottolineano che la premier resterà in Albania “per 2-3 giorni con la famiglia”.

Nella mattinata di oggi così Meloni si è imbarcata sul traghetto insieme alla figlia e al compagno Andrea Giambruno. Secondo l’emittente Vizion Plus, è stato Rama a invitare la premier nel suo Paese. Una visita che avviene mentre le spiagge albanesi hanno fatto registrare un boom di presenze di turisti italiani, con il capo del governo di Tirana che nei giorni scorsi aveva fatto ironia sui social, paragonando gli italiani in ferie in Albania nel 2023 agli albanesi che partirono per l’Italia nel 1991. Rama aveva pubblicato su Facebook la foto dell’arrivo al porto di Bari della nave Vlora, con 20mila persone a bordo.

Non è chiaro se ad accompagnare Giorgia Meloni ci sia anche la sorella e suo marito, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Lo stesso che pochi giorni fa, durante una visita istituzionale a Fasano aveva commentato la scelta di molti italiani di andare in vacanza in Albania: “È evidente che ci sono altri posti che si affacciano sull’Adriatico o sullo Ionio o sul Mediterraneo che ambiscono ad avere la stessa propensione ad accogliere i turisti che ha la Puglia, ma quello che si trova in Puglia altrove non si trova”, aveva detto Lollobrigida aggiungendo: “Per ora chi vuole pagare meno e avere meno va lì. Chi vuole pagare un po’ di più e avere un po’ di più viene qui”.

Solo sabato scorso, in un’intervista al quotidiano Libero, il premier socialista ha definito Meloni “una tigre“: “Nella scena internazionale Giorgia ha sorpreso tutti e alla grande direi, perché si aspettavano un mostro fascista che avrebbe marciato sull’Europa e si sono trovati davanti una donna con una abilità mostruosa nel comunicare da grande europeista, senza sbagliarne una”. La residenza del governo albanese dove Rama dimora si trova a Dhermi, località sull’Adriatico situata ad una quarantina di chilometri a sud di Valona. L’incontro tra i due capi di governo, però, dovrebbe avere forma privata.