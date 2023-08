Nell’estate del boom del turismo italiano in Albania, il premier albanese Edi Rama ci ha tenuto a ricordare gli eventi di 22 anni fa, che caratterizzarono per sempre i rapporti fra Italia e Albania. L’8 agosto 1991 più di 20mila albanesi sbarcarono a Bari a bordo della nave Vlora, in cerca di un futuro più prospero dopo la caduta del regime comunista di Enver Hoxha, il contrario, come sottolineato da Rama in un post su Instagram, di ciò che accade oggi, dove migliaia di italiani raggiungono il paese per godere delle bellezze naturalistiche e culturali che l’Albania offre con prezzi più bassi della media europea: “E aspettate aspettate, non avete ancora visto nulla” ci tiene a ribadire il premier albanese. “È solo propaganda” dice all’Adnkronos l’ex premier albanese Sali Berisha: “Dal 2014 al 2022 secondo Eurostat più di un milione di albanesi hanno lasciato il paese del regime di Edi Rama. Senza dubbio il flusso turistico verso l’Albania è cresciuto ma insicurezza, corruzione altissima e povertà stanno devastando il nostro Paese, costringendo gli albanesi ad andare via”.

