“Elezioni europee? Io possono dire sin da oggi, e Io chiederò agli amici del centrodestra, che il centrodestra si impegna a governare in Europa solo con il centrodestra, altrimenti follie come la casa green, l’auto elettrica, la bistecca finta, la farina d’insetti e tutte quelle menate lì andranno avanti. Se dici che non vuoi la Le Pen, dici che vuoi i socialisti. Io lo dico chiaro: ogni voto che verrà alla Lega non andrà mai a governare con la sinistra a Bruxelles, perché abbiamo già visto di che pasta sono fatti”. È l’avvertimento del leader della Lega Matteo Salvini a Giorgia Meloni circa ii posizionamento del centrodestra alle elezioni europee dell’8 giugno.

Ospite della Versiliana, alla domanda del direttore di Libero Alessandro Sallusti, che ricorda la cautela della leader di Fratelli d’Italia su una eventuale alleanza con Le Pen (ma anche il no di Forza Italia), Salvini afferma che un accordo con la presidente del Rassemblement National è intoccabile: “Oggi l’Europa è governata da un’alleanza tra popolari, Macron e socialisti, equivalenti a Forza Italia, Pd e M5s in Italia. In tutte le elezioni stanno scegliendo il centrodestra, perché noi siamo per lo sviluppo, la crescita, il merito, le opere pubbliche, le libertà, il controllo dell’immigrazione clandestina, la sicurezza. Essendoci in tutta Europa questa volontà, io dico che il centrodestra che ha vinto in Italia dovrebbe riproporre lo stesso modello a Bruxelles e a Strasburgo”.

E spiega: “Se saremo abbastanza forti, io propongo un accordo coi popolari e coi conservatori, ma anche con quelli che alcuni giornali italiani dipingono come gli estremisti più pericolosi del mondo, che invece sono persone che hanno semplicemente a cuore i loro territori. Io tra Macron e Marine Le Pen scelgo tutta la vita Marine Le Pen. Spero che nel centrodestra nessuno faccia l’errore di inseguire qualcuno di centrosinistra dicendo: ‘Mai con quelli là'”.

Poi aggiunge: “Ricordo che la Le Pen è prima in Francia, i tedeschi a cui dicono di no sono il secondo partito in Germania, gli austriaci con cui siamo alleato e a cui dicono di no sono il primo partito in Austria, i famminghi con cui la Lega è alleata e a cui dicono di no sono il primo partito in Belgio. Se inizi a mettere dei veti nel campo del centrodestra, apri la strada all’unica alternativa che è un accordo con la sinistra”.

Il vicepremier poi attacca, senza nominarlo esplicitamente, il sindaco di Milano Beppe Sala: “Mi hanno fermato tanti miei concittadini milanesi e mi vergogno di come Milano è abbandonata e mal governata oggi, perché è una roba incredibile in termini di sicurezza. Ma poi tutti i coglioni arrivano a piazza Duomo a Milano: quelli che fanno i graffiti sulla Galleria, i due francesi che fanno gli arrampicatori sulla guglia del Duomo – continua – gli eco-vandali che dipingono con la vernice arancione la statua di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo. E perché lo fanno? Perché sono cretini e perché sanno anche non ne pagano le conseguenze. Una riforma della giustizia ‘come si deve’ è un tema di cui ci dovremo occupare“.