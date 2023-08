“Salario minimo subito”. Parte la raccolta firme voluta dai gruppi di opposizione per chiedere un salario minimo orario. Oggi gli appelli, sui social, di Nicola Fratoianni (Sinistra italiana) e Angelo Bonelli (Verdi). “La proposta di salario minimo presentata dalle opposizioni è sul tavolo da mesi – ha detto il primo – mentre il governo non fa che rimandare. Per dare forza a questa proposta di legge serve il contributo di tutte e tutti. Da oggi parte, online e nel Paese, la raccolta firme. Perché le parole ‘lavoro’ e ‘povero’ non possano stare più nella stessa frase“. “Dopo l’incontro sul salario minimo voluto dalla presidente Meloni che ha ribadito il suo no a un provvedimento di grande giustizia sociale – ha scritto Bonelli – parte oggi una grande mobilitazione delle opposizioni. Una petizione per raccogliere firme in tutte le città d’Italia e noi di Alleanza Verdi e Sinistra daremo un grande contributo per sostenere una misura di grande giustizia sociale per dire no alla precarizzazione del lavoro e al lavoro sottopagato”.