C’era la politica, con lo scontro tra Giorgia Meloni e Stefano Bonaccini sui fondi per la ricostruzione post alluvione in Romagna. Ma pure la cronaca, con la visita del ministro Carlo Nordio al carcere di Torino, dopo il doppio suicidio dei giorni scorsi. Invece al nuovo Tg1 di Gian Marco Chiocci hanno deciso di aprire l’edizione delle 20 di sabato puntando tutto sulla sfida tra Elon Musk e Mark Zuckerberg. “Il duello Musk Zuckerberg divide la politica, mentre fioccano le autocandidature di sindaci e presidenti di regione per ospitare l’evento”, è il primo titolo letto dal conduttore del principale telegiornale del servizio pubblico. Una notizia ovviamente importante, che però in viale Mazzini hanno deciso di valutare come la più rilevante della giornata, con tanto di elaborazione grafica alle spalle del giornalista in studio: si vedono i due miliardari nei panni di due cyber lottatori.

E dire che, nonostante il periodo di ferie, sabato 12 agosto è stata comunque una giornata densa di notizie: dal botta e risposta tra la premier Meloni e il governatore Bonaccini, al piano del guardasigilli Nordio per ridurre il sovraffollamento carcerario, fino all’azione disciplinare promossa dallo stesso ministro della Giustizia contro i pm che indagano su Matteo Renzi. Ci sono poi le vicende relative al salario minimo, con le polemiche successive all’incontro dell’1 agosto tra la presidente del consiglio e le opposizioni. E infatti è proprio il salario minimo il tema scelto dal conduttore del Tg1 per lanciare il primo servizio del telegiornale. “Non c’è solo il salario minimo a dividere la politica, perché sta diventando un caso il match di arti marziali con scenario antica Roma tra i due super miliardari dell’hi-tech“. Un collegamento abbastanza forzato quello tra il salario minimo e l’incontro tra Zuckerberg e Musk. Il servizio dedicato alla vicenda, comunque, è ben fatto: il giornalista ha addirittura usato l’Intelligenza artificiale per creare le immagini dell’ipotetico combattimento tra i due miliardari in una città d’arte italiana. Spazio anche a Roberto Occhiuto, il governatore di centrodestra della Calabria che candida la sua Regione (“dove abbiamo i Bronzi di Riace“) per ospitare l’evento. Ma c’è anche Renzi che promuove l’idea del governo di offrire un luogo simbolico ai due multimiliardari.

Solo dopo aver raccontato tutti i tutti i dettagli relativi al match Musk-Zuckerberg, i telespettatori del Tg1 sono stati informati delle altre vicende: oltre alla politica e alla cronaca, anche l’esodo di Ferragosto, il funerale della scrittrice Michela Murgia e un’intervista a Gianmarco Tamberi. La scelta del Tg1, che ha piazzato la notizia del combattimento prima di tutte le altre, non è passata inosservata. Soprattutto sui social, dove sono diversi i telespettatori che hanno protestato.

Da collega ai colleghi del Tg1; stasera l’apertura erano i funerali di Murgia, non la coattata Musk-Zuck — Mario Lavia (@mariolavia) August 12, 2023

il Tg1 che apre sullo scontro Musk Zuckerberg…relegando i funerali di Michela Murgia prima dello Sport e della notizia di Jlo a Capri…con Occhiuto a chiedere che lo scontro avvenga in Calabria!

Abbiamo raggiunto il fondo, ma ho paura di no…#TG1 #Rai #MuskvsZuck #13agosto pic.twitter.com/xsRxczgyw4 — Sirio (@siriomerenda) August 13, 2023

Ore 20. Servizio d’apertura del primo telegiornale italiano. #Tg1

A questo punto vorrei chiedere se potete mandare uno dei miei video a schermo intero. Grazie pic.twitter.com/6Sh0Rolja0 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) August 12, 2023

Mi giunge notizia che malgrado la guerra in Ucraina,il salario minimo,gli alluvionati e i suicidi in carcere il direttore del TG1 apre il telegiornale con la sfida tra i 2 mentecatti del Web…

Houston abbiamo un problema

c’é un cretino di direttore ???????????????? pic.twitter.com/z4Il0mvKA1 — Raffaele Ceresa (@CeresaRaffaele) August 12, 2023