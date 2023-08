Nessun sostegno al governo nei lavori di ricostruzione dopo l’alluvione dell’Emilia Romagna. E addirittura una fretta che equivale a “voglia di visibilità“. È una lettera durissima quella che – riferisce l’agenzia Ansa – è stata inviata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni al presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Un vero e proprio attacco che provoca uno scontro frontale tra governo e Regione. La “fretta che Meloni mi imputa, in realtà, è quella dei nostri concittadini” ha modo di replicare il governatore. E ad oggi gli unici soldi ricevuti dalle comunità travolte dal disastro dopo 3 mesi sono quelli arrivati da Bologna. I romagnoli, dice Bonaccini, “tutto meritano fuorché polemiche sterili tra istituzioni o il fatto che non debbono lamentarsi perché molto sarebbe già stato fatto. Purtroppo non è così, la premier può senz’altro chiedere direttamente a famiglie e imprese“.

La lettera di fuoco – L’assistenza e la ricostruzione post alluvione in Emilia-Romagna hanno più volte rappresentato un casus belli che ha contrapposto il governo ai rappresentanti della Regione. Hanno fatto notizia per esempio le uscite sbilenche del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, in cui rispondeva alle richieste degli enti locali romagnoli che “il governo non è un bancomat“. Finora, però, non era mai scesa in campo direttamente la presidente del Consiglio. Meloni ha preso carta e penna e ha scritto una lettera di fuoco per rispondere al governatore. Quattro giorni fa Bonaccini – che è pure uno dei leader del Pd, eletto presidente del partito dopo aver perso le primarie contro Elly Schlein – aveva inviato una comunicazione formale a Palazzo Chigi per lamentare che nell’ultimo decreto del governo non c’erano fondi per gli indennizzi a cittadini e imprese. “Di fronte alla richiesta formulata insieme ai sindaci e a tanti amministratori delle zone colpite dall’alluvione – aveva scritto il presidente di Regione – siamo stati ignorati per l’ennesima volta e non sono ancora previsti gli stanziamenti per gli indennizzi a cittadini e imprese” a fronte della promessa dell’esecutivo “di ristorare al 100 per cento i danni subiti attraverso procedure snelle e rapide”.

Da qui la risposta più che ruvida della premier che in sostanza dice a Bonaccini che da una parte la Regione ha lavorato male e dall’altra che Bonaccini ha delle uscite faziose: “Anche se in uno spirito di leale collaborazione è più che ragionevole che il governo nazionale ponga rimedio agli errori della Regione ritengo necessario evidenziare come sia certamente urgente ricostruire nel migliore dei modi possibile, ma come sia altrettanto necessario non cedere ad una fretta e una frenesia che pare rispondere più al desiderio di qualcuno di avere un po’ di visibilità alimentando polemiche utili a qualche parte politica”, scrive Meloni. Che poi sostiene: “Stiamo conducendo e intendiamo condurre un lavoro preciso, serio, concreto, senza inseguire proposte estemporanee che rischiano di generare confusione e disorientamento in un territorio che invece chiede solo di poter lavorare e di essere sostenuto nella ripresa della propria attività. Mi auguro che Lei voglia operare al fianco del Governo su questa strada. Anche per questo Le è stato assegnato il ruolo di sub commissario: per consentirle di operare concretamente al servizio della comunità in questa sfida certamente impegnativa, ma che sono certo sapremmo superare lavorando tutti nella stessa direzione”.

Di più: Meloni contesta a Bonaccini di non “aver avuto modo di leggere da parte Sua alcuna parola di sostegno all’azione del governo sull’alluvione, anzi. ho letto che Lei, nella Sua veste di presidente di Regione nonché di sub commissario alla ricostruzione, ha ripetutamente affermato che sul territorio non sarebbe arrivato sino ad oggi neanche un euro“. Il riferimento della premier è anche all’intervista rilasciata da Bonaccini a La Stampa il 31 luglio scorso, in cui il presidente emiliano spiegava che famiglie e imprese “hanno bisogno di certezze per ripartire dopo l’alluvione e il governo non ne dà”. Secondo il presidente nei fondi stanziati col decreto del 6 luglio “sono insufficienti quelli per la ricostruzione pubblica, assenti quelli per i privati. Ad oggi, dopo quasi tre mesi, i cittadini hanno ricevuto solo i primi 3 mila euro che come Regione, insieme alla Protezione civile nazionale, abbiamo stanziato con procedure spedite. Ma è un contributo di primo sostegno”. Meloni smentisce e nella sua lettera sostiene che “il governo ha già stanziato 4,5 miliardi per la ricostruzione delle zone alluvionate e questa iniziativa non si esaurisce qui. Uno degli obiettivi dell’esecutivo è anche quello, oltre alla messa in sicurezza e alla ricostruzione delle infrastrutture, di risarcire tutti i privati che hanno subito danni”.

Il precedente di Musumeci – La questione dei fondi è sempre stata argomento di polemica nei rapporti tra il governo e la Romagna. Il 15 giugno scorso, durante un vertice a Palazzo Chigi tra l’esecutivo e i rappresentanti dei territori alluvionati, il ministro Nello Musumeci ha detto che “il governo non è un bancomat”. Una frase che ha provocato la reazione delle opposizioni, dal Pd al Movimento 5 stelle. Un’altra questione che ha incendiato i rapporti tra Roma e Bologna è quella della nomina del commissario alla ricostruzione, incarico che spesso viene assegnato ai governatori delle zone colpite da disastri simili: ecco perché Bonaccini si sarebbe aspettato la nomina. Invece il governo ha puntato sul generale Francesco Paolo Figliuolo, il quale ha poi nominato Bonaccini subcommissario, insieme ai presidenti di Toscana e Marche.

Il governatore: “Rigurgiti di fascismo sempre più comuni” – Non si sa come il governatore abbia replicato a Meloni. Di sicuro, però, mentre l’Ansa diffondeva la lettera ricevuta dalla premier, Bonaccini è intervenuto alla cerimonia del 79esimo anniversario della strage nazista di Sant’Anna di Stazzema. “La democrazia non è scontata – ha detto – E’ una conquista che dobbiamo difendere giorno per giorno da chi non ne riconosce il valore, da chi trae profitto nel destabilizzarla, dalle voglie di nazionalismo e sovranismo presenti in Europa e nel Paese, fino all’indulgenza verso un passato terribile cui non vogliamo mai più tornare, oltre a rigurgiti di fascismo che sempre più spesso vediamo riaffiorare in maniera che a qualcuno potrà suonare grottesca ma non per questo meno pericolosa”. Un attacco al principale partito dell’esecutivo, esplicitato poco dopo: “Ricordo l’aggressione ad alcuni ragazzi di un liceo di Firenze, colpiti da membri di un’associazione di estrema destra, con il ministro dell’Istruzione che condannò più la reazione della preside che l’aggressione stessa. C’è stato un manager di una partecipata pubblica che ha pensato bene di usare il discorso di Benito Mussolini dopo l’omicidio Matteotti in una lettera inviata al Consiglio di amministrazione. E c’è un presidente del Senato che non fa mistero, anzi si vanta di esporre con orgoglio in casa cimeli fascisti, dimostrando la sua totale inadeguatezza al ruolo così importante che ricopre”. Insomma dai fondi stanziati dal governo per l’alluvione lo scontro Bonaccini-Meloni è subito diventato politico.