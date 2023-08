Un neonato è stato trovato questa mattina, 12 agosto, vicino a un cassonetto per la raccolta dei rifiuti nel centro di Taranto. Stando a quanto si apprende, il piccolo che pare avere poche settimane di vita è stato portato in ospedale. Le sue condizioni di salute sembrano buone, ma resta sotto osservazione. A trovare il piccolo è stata una passante che percorreva via Pisanelli, angolo con via Principe Amedeo. Ha sentito dei vagiti e si è fermata scoprendo il bimbo in una busta, avvolto in una coperta. A quel punto ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118. Sul caso indagano gli agenti della polizia di stato.

La parte del cordone ombelicale attaccata al neonato, ha spiegato l’azienda sanitaria locale, era ancora fresca. Questo vuol dire che il parto potrebbe essere avvenuto una-due ore prima del ritrovamento. L’altra parte sarebbe rimasta attaccata alla madre che, se non assistita adeguatamente, rischierebbe l’emorragia. Il professor Federico Schettini dell’Unità di terapia intensiva neonatale (Utin) sta seguendo personalmente il piccolo, “coccolato da tutto il personale”. “Speriamo – aggiungono dall’Azienda sanitaria locale – che la madre si faccia sentire presto”.