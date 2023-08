Puntualmente ad agosto Amazon diffonde la lista delle città che hanno letto di più, i generi letterari preferiti e i libri più amati nel periodo da luglio 2022 a giugno 2023. Milano per l’undicesimo anno consecutivo è in pole, mentre quello che stupisce è il tonfo di Torino: dalla seconda posizione del 2022 al decimo posto.

Inizialmente sono rimasta perplessa, non è possibile che la città del Salone del Libro abbia smesso di leggere. Poi ho pensato a un errore, infine ho formulato un’ipotesi: forse i torinesi non amano acquistare da Amazon, preferiscono altri store online o andare in libreria.

Ma torniamo alla classifica. Completano il podio Pavia e Siena. Al secondo posto si posiziona la città che un tempo vantava le Cento Torri, oggi perfettamente conservate ne sono rimaste solo cinque, al terzo la città toscana dove si svolge il celebre Palio. E ci sono anche altre novità: in quarta posizione troviamo Pisa, seguita da Padova, in rimonta rispetto allo scorso anno, infatti è salita dall’ottavo al quinto posto. Se non stupisce il sesto posto di Bologna, Cagliari è una new entry. Chiudono la top ten Roma e Torino.

Per riassumere ecco la classifica completa: Milano, Pavia, Siena, Pisa, Padova, Bologna, Cagliari, Firenze, Roma e Torino.

Cosa leggono gli italiani?

Nei mesi presi in considerazione dalla ricerca, hanno spopolato i libri per bambini e ragazzi, che risultano i più letti da milanesi, senesi, bolognesi, cagliaritani, romani e torinesi. Seguono i libri di letteratura e studi letterari, di cui sono particolarmente appassionati i pavesi. Al terzo posto tra i generi più letti, non può mancare il romanticismo, infatti, i romance o “rosa” continuano ad essere molto apprezzati. Non passano mai di moda nemmeno i thriller e i libri su salute e benessere, mentre pisani e fiorentini si distinguono per un interesse spiccato per le tematiche economiche. Manga, scienze sociali, biografie, medicina, tecnologia e arte, dal cinema alla musica, chiudono la top 10 dei generi più letti in Italia.

Tra i libri più graditi in Italia troviamo diversi generi. Il gossip è riuscito a coinvolgere molti italiani, infatti “Spare. Il Minore” è il numero uno. La versione della storia raccontata direttamente dal Principe Harry in persona, che mette in nuova luce sulle dinamiche dei reali inglesi, è riuscita ad appassionare anche i lettori più scettici. Al secondo posto, il romance “Dammi mille baci” di Tillie Cole, la storia di un ragazzo e una ragazza uniti da un legame creato in un istante e custodito per un decennio. Segue il thriller “Il caso Alaska Sanders” di Joël Dicker, il racconto di uno sconvolgente omicidio avvenuto in una tranquilla cittadina del New Hampshire. Al quarto posto torna “Fabbricante di lacrime” di Erin Doom, l’autrice nata su Wattpad. A sorpresa, si classifica al quinto posto “La Scienza delle Pulizie: La chimica del detersivo e della candeggina, e le bufale sul bicarbonato” di Dario Bressanini. Pare che questo saggio abbia fatto chiarezza su molte bufale e imprecisioni che circolano sul web. Qualche esempio? Il bicarbonato non disinfetta e non lava, il sapone lava e igienizza, ma non disinfetta, la candeggina sbianca e disinfetta, ma non rimuove lo sporco.