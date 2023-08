La polizia di Stato di Lecco ha arrestato due cittadini centroafricani, rispettivamente di 22 e 25 anni, responsabili di rapina e lesioni aggravate e di porto abusivo di arma. L’allarme è scattato quando un ragazzo, che si trovava a bordo di un treno regionale, ha telefonato alla sala operativa della Questura di Lecco, segnalando la presenza di un uomo che minacciava i passeggeri brandendo un machete. Gli agenti sono intervenuti sul treno, fermo alla stazione di Olgiate Molgora, e hanno verificato che due cittadini extracomunitari avevano appena rapinato un minorenne, procurandogli lesioni al volto.

Tra le contestazioni ora c’è anche quella di interruzione di pubblico servizio per lo stop imposto al treno di tre ore. Successivamente sono stati bloccati anche altri due ventenni, uno dei quali rintracciato a Riccione (Rimini). ritenuti coinvolti nell’aggressione. A uno dei primi arrestati è stata contestato anche il coinvolgimento in una rissa in centro a Lecco, durante la quale è accusato di aver ferito, accoltellandolo, un coetaneo