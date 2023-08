“L’inflazione è stata determinata principalmente, in questi anni, dai profitti, che hanno danneggiato i lavoratori. Bisognerebbe cercare di evitare che questi prezzi aumentino. In Spagna è stato fatto qualcosa di efficace, ma non oggi, sotto l’ombrellone, da tempo“. A dirlo è stato l’economista, ed ex presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, ospite a In Onda, su La7, commentando la decisione del governo di Giorgia Meloni di tassare gli extraprofitti delle banche. “Questa politica, sebbene abbia un obiettivo apprezzabile, arriva sotto l’ombrellone, è fatta male ed è sbagliata nei tempi. Chi ci assicura che le banche non facciano pagare ai correntisti, ai lavoratori, la tassazione sugli extraprofitti?”.

Video La7