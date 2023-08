Sedici persone sono rimaste ferite questa mattina in seguito a un’esplosione in un impianto ottico-meccanico di Sergiev Posad, a circa 71 km a nordest di Mosca: lo hanno reso noto funzionari del servizio di emergenza, secondo i quali l’esplosione non è stata provocata da un drone. “L’esplosione ha risuonato sul territorio dell’impianto ottico-meccanico di Zagorsk nell’area del locale caldaia. Le finestre sono state distrutte dall’onda d’urto in diverse case in diverse parti della città”, ha spiegato la fonte contattata da Tass. L’impianto ottico-meccanico di Zagorsk è uno dei principali sviluppatori e produttori di dispositivi ottici e optoelettronici per le forze dell’ordine, l’industria e la sanità.