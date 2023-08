Un incendio è scoppiato intorno alle 6.30 di questa mattina in una struttura per persone con disabilità nel nordest della Francia. Altre 17 persone sono state evacuate dalla struttura a Wintzenheim, nei pressi di Colmar, in Alsazia. I morti confermati sono 11. La struttura colpita dall’incendio è un centro vacanze per adulti disabili. Il tenente colonnello Philippe Hauwiller, alla guida delle operazioni di soccorso dei vigili del fuoco, ha riferito tra gli evacuati una persona è stata trasferita n ospedale con ferite gravi. Ha spiegato che solo coloro che alloggiavano al piano terra della struttura sono riusciti a sfuggire all’incendio, mentre altri 11 ospiti sono rimasti intrappolati al piano superiore e in un mezzanino che è crollato.

Christophe Marot, segretario generale dell’amministrazione locale, ha riferito all’emittente France Info che tra gli ospiti della struttura in vacanza c’erano anche adulti con “lievi disabilità intellettive”. “Di fronte a questa tragedia, i miei pensieri sono con le vittime, i feriti e le loro famiglie – scrive su Twitter il presidente francese Emmanuel Macron – .Grazie alle nostre forze di sicurezza e ai servizi di emergenza”. “A seguito della spaventosa tragedia avvenuta questa mattina molto presto, sono voluta venire sul posto per dare tutto il nostro sostegno alle famiglie, alle vittime e alle forze di emergenza e di sicurezza che sono intervenute tempestivamente” ha detto la premier francese Elisabeth Borne, giunta a Wintzenheim. Borne ha annunciato l’apertura di una inchiesta su quanto accaduto. Il sostituto procuratore di Colmar, Nathalie Kielwasser ha confermato il numero delle vittime durante una conferenza stampa precisando che non è possibile “in questa fase” determinare “le cause del rogo”.