Si era tuffato in acqua per salvare due giovani in difficoltà il 35enne della provincia di Firenze che, nella tarda mattinata del 6 agosto, è morto sulla spiaggia di Rimigliano a San Vincenzo, in provincia di Livorno. Dopo aver raggiunto i due ragazzini, anche con l’aiuto di un bagnino di salvataggio, ha avuto problemi a tornare a riva. Soccorso a sua volta, non ce l’ha fatta e ha perso la vita. Le condizioni del 36enne, recuperato in acqua tra le onde di un mare molto agitato, già privo di sensi, erano apparse subito gravissime.

Vani i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori, intervenuti con un mezzo della Croce rossa di Venturina con il medico del 118 a bordo, un’ambulanza della Misericordia di Castagneto e altri due mezzi della Misericordia di San Vincenzo e della Croce rossa di San Vincenzo. Sul posto anche i carabinieri di San Vincenzo e l’elisoccorso Pegaso arrivato da Grosseto. Altre cinque persone sono state soccorse e salvate in mare dai bagnini.