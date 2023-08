Il presidente di Visibilia Editore, Luca Giuseppe Reale Ruffino, è stato trovato morto dal figlio nel suo ufficio della sede di Milano. L’uomo si è sparato nella notte tra sabato e domenica con un’arma regolarmente detenuta, lasciando anche un biglietto con le ultime volontà. Secondo quanto riferisce l’Ansa, il gesto sarebbe legato a questioni personali e si ipotizzano gravi problemi di salute. Giovedì scorso Ruffino aveva partecipato a una riunione del Cda di Visibilia Editore. Ruffino ha investito nella società di Daniela Santanchè, salvandola dal fallimento.

Due settimane fa, contattato da Repubblica, l’imprenditore ha definito la ministra semplicemente come una sua debitrice, respingendo le ipotesi di aver dato una mano per ragioni politiche: “Ma quale soccorso nero, Daniela Santanchè ci deve 1,5 milioni e per questo ha messo a garanzia anche la sua casa”. Ruffino in passato era stato processato e poi assolto insieme agli esponenti lombardi di FdI Marco Osnato e Romano La Russa (fratello del presidente del Senato) per una vicenda legata a finanziamenti elettorali. Ma parlando con i giornalisti ha dichiarato di essere centrista da sempre e di aver investito in Visibilia vedendoci del potenziale”. Ruffino era l’azionista di riferimento di Visibilia: deteneva il 7,87% attraverso la società Sif e il 12,94% direttamente.