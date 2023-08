“Credo che il reddito di cittadinanza abbia fatto tanto male: hanno dato i soldi a chi era occupabile mentre dobbiamo aiutare i fragili, quelli che hanno bisogno”. Parola della ministra del Turismo Daniela Santanchè. A dieci giorni dal salvataggio in Senato – che ha respinto la sfiducia nei sui confronti per la vicenda Visibilia e la gestione delle società dell’esponente di Fratelli d’Italia, al centro dell’indagine della procura di Milano – la ministra si scaglia a gamba tesa contro il reddito di cittadinanza, a pochi giorni dallo stop della misura notificato con il tanto criticato sms a quasi 160mila ex percettori.

Ma le parole pronunciate da Santanchè, nel corso di un’intervista su Rds, non sono state molto apprezzate, in particolare dal Movimento 5 stelle che aveva presentato la mozione di sfiducia contestando quelle che definiva “condotte spregiudicate” della ministra indagata per falso in bilancio, bancarotta e truffa ai danni dello Stato. “Va bene tutto, ma Santanchè che si permette di dare lezioni sulle politiche del lavoro e la gestione d’impresa criticando il reddito di cittadinanza è veramente troppo, è semplicemente inaccettabile“, afferma in una nota la senatrice M5S Elisa Pirro. “Con che faccia tosta si permette anche solo di affrontare questi temi dopo il modo in cui lei ha trattato i dipendenti della sua impresa. Si vergogni e si dimetta“, aggiunge la senatrice che è anche componente della commissione Lavoro di Palazzo Madama.

A replicare duramente alla ministra Santanchè c’è anche un esponente politico che si è sempre dichiarato contrario al reddito di cittadinanza: “Anche non pagare i lavoratori, pagarsi stipendi non sostenibili, mandare all’aria società, usare impropriamente la cassa integrazione e rimanere serenamente Ministro, sono tutte cose che fanno molto ma molto male“, scrive su Twitter Carlo Calenda: “Sono sempre stato contrario al Rdc, ma la morale da Lei anche no“, ha concluso il leader di Azione.