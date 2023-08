“La maggioranza ha scelto la strada di una fuga. Avete scelto di scappare. Ma non da noi, dall’opposizione, ma dalla realtà, dal Paese“. Lo ha detto nell’Aula della Camera Nicola Fratoianni (Avs) parlando sulla questione sospensiva sulla pdl dell’opposizione sul salario minimo. “E non è la prima volta che accade – ha aggiunto – Ne avete dato esempio con la ministra Calderone in fuga dalla realtà per provare a spiegare come fosse stato possibile liquidare 169mila famiglie con un sms. Ce lo avete ricordato oggi provando a fare del salario minimo legale una macchietta”.

“Abbiamo sentito che ci voleva il salario ricco e non il salario minimo, che rischiavamo di finire in Urss. Eppure il primo risultato è già arrivato: abbiamo scoperto una destra sensibile ai sindacati“, ha continuato Fratoianni con ironia.

Di fronte al problema del salario minimo, ha spiegato, l’opposizione ha fatto una proposta che “non è la soluzione di ogni problema” ma che è “uno strumento, in grado di dire una cosa semplice”: “La storia che questa legge deprima la contrattazione è ridicola, c’è scritto chiaro – ha aggiunto – Leggete la proposta”. “Dite faremo, faremo…ma a quei lavoratori bisogna dare una risposta“, ha specificato ancora. Poi ha concluso: “Ci rivediamo, ma sappiate che voi oggi rinviate e noi da oggi rilanciamo. Perché questa campagna nel Paese è questione di dignità e di equità”.

FIRMA LA PETIZIONE SUL SALARIO MINIMO SU IO SCELGO