La Corea del Nord ha confermato di voler mantenere in custodia Travis King, il soldato statunitense arrestato per aver oltrepassato il confine lo scorso 18 luglio durante una visita guidata. Si tratta della prima risposta che lo Stato fornisce al comando Onu, sovrintendente della tregua alla guerra di Corea, che dal 24 luglio si sta occupando di trattare con rappresentanti della Corea del Nord il rientro a casa del soldato. Lo stesso comando ha dichiarato che non rilascerà ulteriori informazioni sulle condizioni di King al fine di “non interferire con gli sforzi per riportarlo a casa”. Secondo alcuni osservatori, riporta la Bbc, questo primo passo lascerebbe intendere che la Corea del nord è pronta a iniziare le trattative per il rilascio del soldato.