Il comando delle Nazioni Unite, che gestisce la zona Demilitarizzata (Dmz) e l’Area di sicurezza congiunta (Jsa) che separano la Corea del Nord dalla Corea del Sud, ha riferito che un militare statunitense è stato arrestato in Corea del Nord dopo aver oltrepassato, senza autorizzazione, la linea di demarcazione militare dello stato nordcoreano. Si tratta del soldato semplice Travis King, ha riferito Cbs, e fonti militari americane hanno precisato che era stato espulso dalla Corea del Sud per motivi disciplinari: si è così sottratto alla scorta militare che lo stava accompagnando all’aeroporto per fare rientro negli Stati Uniti. Sul caso è intervenuto personalmente il segretario alla Difesa americana, Lloyd Austin, che in una conferenza stampa al Pentagono ha detto: “Posso confermare che un nostro soldato ha volontariamente attraversato il confine con la Corea del Nord e ora è in custodia delle autorità di Pyongyang durante un tour”.

In qualche modo King sarebbe riuscito ad uscire dallo scalo ed unirsi ad un gruppo destinato al tour della zona demilitarizzata sul confine. “Si è trattato di una decisione deliberata da parte del militare di attraversare il confine”, spiegano le fonti militari. Una persona che faceva parte del tour nella Dmz ha raccontato alla Cbs che avevano appena visitato uno degli edifici che “un uomo è scoppiato in grande risata” ed ha iniziato a correre tra gli edifici. “All’inizio ho pensato che fosse uno scherzo di cattivo gusto, ma poi ho visto che non tornava e tutti erano agitati”, ha aggiunto. L’uomo era stato prima messo agli arresti e poi espulso dalla Corea del Sud, dove gli Stati Uniti hanno un contingente di oltre 28mila unità. Anche un funzionario americano intervistato dalla Cnn aveva dichiarato, poco dopo la diffusione della notizia, che poteva trattarsi di un caso di “diserzione”. La Zona Demilitarizzata che separa le due Coree è una delle aree più fortificate al mondo, ricca di mine antiuomo e circondata da recinzioni elettriche e filo spinato. Sorvegliata per 24 ore al giorno da guardie armate dei due eserciti supportate da telecamere di sorveglianza.