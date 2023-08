Un giovane di 26 anni è stato accoltellato a Milano, nella notte fra l’1 e il 2 agosto. È accaduto verso le 2 di notte in viale Don Luigi Sturzo, una zona della movida giovanile compresa fra Garibaldi e corso Como, già conosciuta in passato per diversi episodi di aggressioni e violenze. Il 26enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli, riportando una ferita a un braccio, mentre un secondo ferito, minorenne, è stato condotto in codice verde al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri nel tentativo di ricostruire la dinamica e il movente dell’aggressione.