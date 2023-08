“Abbiamo presentato alle associazioni e ai sindacati dei tassisti una proposta organica che valorizza la loro attività, come la possibilità di concedere una seconda licenza a chi già ne ha una, ma anche di allargare la platea in maniera organica insieme a misure incentivanti per migliorare il parco auto” con autovetture ibride ed elettriche. Così Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy dopo l’incontro con il ministro Salvini e i rappresentanti dei tassisti al MIMIT. L’obiettivo, ha spiegato, è quello di un “intervento organico” che valorizzi i tassisti e che consenta, al tempo stesso, “ai cittadini e ai turisti di trovare davvero un taxi nei tempi utili”. “Aprire a Uber? – ha concluso – Noi vogliamo valorizzare chi agisce nel nostro Paese e contrastare le multinazionali, anche Uber”.