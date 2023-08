Da oggi i prezzi medi dei carburanti dovranno essere esposti da tutti gli impianti di distribuzione sul territorio. Come previsto nel decreto approvato dal governo Meloni a gennaio scorso parte dal primo agosto il nuovo obbligo per i gestori che d’ora in poi dovranno esporre il prezzo medio dei carburanti accanto a quello di vendita, in ogni distributore di benzina. I prezzi sono pubblicati con cadenza giornaliera sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e sono suddivisi in media Regione per Regione e media nazionale in autostrada. L’obiettivo del governo sarebbe quello di favorire una maggiore trasparenza sulle tariffe ed evitare speculazioni sui prezzi. Un provvedimento al quale i benzinai si erano opposti ma il Tar del Lazio ha respinto il loro ricorso.

I dati – La media nazionale del self service in autostrada, secondo i dati pubblicati il primo agosto sul sito del ministero, è di 1,984 euro al litro per la benzina e di 1,854 euro al litro per il diesel. A livello territoriale, i prezzi più alti della verde sono quelli della Provincia autonoma di Bolzano a 1,945 euro a litro e della Puglia a 1,943 euro. Sotto la soglia di 1,9 euro solo le Marche a 1,892 e il Veneto a 1,898. Questi i dati relativi a tutte le regioni italiane.

Abruzzo: GASOLIO 1.772 – BENZINA 1.909 – GPL 0.713 – METANO 1.475

Basilicata: GASOLIO 1.786 – BENZINA 1.935 – GPL 0.714 – METANO 1.395

Calabria: GASOLIO 1.800 – BENZINA 1.939 – GPL 0.760 – METANO 1.502

Campania: GASOLIO 1.758 – BENZINA 1.912 – GPL 0.664 – METANO 1.377

Emilia Romagna: GASOLIO 1.768 – BENZINA 1.911 – GPL 0.654 – METANO 1.315

Friuli Venezia Giulia: GASOLIO 1.780 – BENZINA 1.922 – GPL 0.691 – METANO 1.315

Lazio: GASOLIO 1.757 – BENZINA 1.902 – GPL 0.681 – METANO 1.485

Liguria: GASOLIO 1.804 – BENZINA 1.938 – GPL 0.773 – METANO 1.446

Lombardia: GASOLIO 1.774 – BENZINA 1.911 – GPL 0.668 – METANO 1.388

Marche: GASOLIO 1.751 – BENZINA 1.892 – GPL 0.724 – METANO 1.391

Molise: GASOLIO 1.769 – BENZINA 1.914 – GPL 0.732 – METANO 1.423

Piemonte: GASOLIO 1.773 – BENZINA 1.911 – GPL 0.671 – METANO 1.381

Puglia: GASOLIO 1.771 – BENZINA 1.943 – GPL 0.676 – METANO 1.422

Sardegna: GASOLIO 1.796 – BENZINA 1.938 – GPL 0.828

Sicilia: GASOLIO 1.774 – BENZINA 1.923 – GPL 0.789 – METANO 1.651

Toscana: GASOLIO 1.772 – BENZINA 1.910 – GPL 0.699 – METANO 1.533

Umbria: GASOLIO 1.759 – BENZINA 1.908 – GPL 0.724 – METANO 1.349

Valle d’Aosta: GASOLIO 1.790 – BENZINA 1.928 – GPL 0.806 – METANO 1.299

Veneto: GASOLIO 1.753 – BENZINA 1.898 – GPL 0.667 – METANO 1.321

Provincia di Bolzano: GASOLIO 1.804 – BENZINA 1.945 – GPL 0.771 – METANO 1.506

Provincia di Trento: GASOLIO 1.783 – BENZINA 1.922 – GPL 0.726 – METANO 1.288

Media prezzi nazionale – Rete autostradale

GASOLIO 1.854 – BENZINA 1.984 – GPL 0.837 – METANO 1.540



Intanto mentre milioni di italiani si riversano sulle strade, il prezzo del carburante continua ad aumentare e per gli automobilisti è arrivato anche un altro rincaro. Quello relativo ai pedaggi. Nella rete di Autostrade per l’Italia è scattato il secondo aumento del 2023 con pedaggi saliti di un altro 1,3% dopo il + 2% dello scorso gennaio.