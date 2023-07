Su TikTok è stato pubblicato un video che ritrae Romelu Lukaku all’uscita di un centro sportivo poco distante da Bruxelles dove il campione si sta allenando in questi giorni. Un tifoso gli chiede “Vieni alla Juve” e lui risponde con un “mmm” accompagnato da un gesto della mano che non lascia molte speranze. Speranze che si infrangono definitivamente di fronte alla battuta che l’ex nerazzurro rifila a un altro tifoso che gli chiede di non dire “Forza Juve” qualora dovesse firmare con il club bianconero, lui prima di salire in macchina si lascia scappare un: “Non credo che l’affare si farà”.