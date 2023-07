La pallanuoto italiana non resta a bocca asciutta ai Mondiali di Fukuoka: il Setterosa è medaglia di bronzo. La squadra di Carlo Silipo ha sconfitto l’Australia per 16 a 14 conquistando il terzo gradino del podio. Si tratta del primo podio per l’Italia femminile dopo un digiuno di 8 anni. L’ultima volta che e ragazze della pallanuoto avevano conquistato una medaglia iridata fu a Kazan nel 2015. Anche allora un terzo posto.

Le azzurre erano state sconfitte in semifinale contro l’Olanda dopo una gara molto tirata, chiusa con il punteggio di 8 a 9 in favore delle Orange. Decisivo era stato il parziale iniziale, quando il Setterosa era finito in svantaggio 2 a 4. Oggi la grande occasione di una rivincita, per centrare comunque l’obiettivo di arrivare sul podio iridato. E la squadra guidata da Silipo non ha fallito.