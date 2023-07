Sarà Charles Leclerc a partire dalla pole position del Gran Premio del Belgio di Formula 1. In prima fila con il monegasco della Ferrari ci sarà il messicano Sergio Perez, sulla Red Bull. A segnare il giro più veloce nella Q3 sul circuito di Spa è stato però Max Verstappen su Red Bull chiudendo con un ultimo giro stratosferico in 1’46″168. Ma il pilota olandese partirà dalla sesta posizione in quanto penalizzato di cinque posizioni per la sostituzione del cambio.

La prima poltrona in partenza passa così alla Ferrari di Charles Leclerc che in qualifica ha ottenuto il secondo tempo 1’46″988. Terzo tempo per Sergio Perez con 1’47″045, sull’altra Red Bull. Seguono Hamilton e Sainz. “Ho lavorato tanto, siamo usciti tardi ma la pole non era alla nostra portata”, ha commentato il ferrarista Leclerc. “Max era troppo più veloce oggi – ha aggiunto – ma domenica partiremo da una ottima posizione e vedremo come andrà. E’ stato complicato, non sono riuscito a fare subito un giro e avevo grande pressione. Sono contento, c’è però ancora tanto lavoro da fare per prendere le Red Bull”, ha concluso Leclerc.