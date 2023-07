“Negli interventi da parte dei rappresentanti di gruppi di opposizione non ho mai trovato critiche o censure attinenti all’esercizio delle mie funzioni di ministro“. Lo ha dichiarato la ministra del Turismo Daniela Santanchè nel suo intervento in Aula al Senato dopo la discussione sulla mozione di sfiducia che la riguarda. “Ci possono essere diversità di opinioni, diversità che io rispetto – ha aggiunto – ho invece qualche difficoltà a comprendere come si possa promuovere sulla base di elementi di un’inchiesta pseudo-giornalistica una mozione di sfiducia individuale che non ha come oggetto il mio operato da ministro della Repubblica”.