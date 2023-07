“I continui disastri degli ultimi mesi dimostrano che le emergenze saranno sempre più presenti e questo dimostra che dobbiamo sì lavorare alla transizione ma anche fare quello che non si è avuto il coraggio di fare a sufficienza nel passato, cioè lavorare per mettere in sicurezza il territorio“. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio diffuso all’indomani degli eventi estremi, commenta i nubifragi che hanno colpito il Nord Italia e gli incendi che stanno devastando il Sud. Senza mai parlare di cambiamenti climatici, la premier sottolinea quello che è l’obiettivo “a medio termine” dell’esecutivo e cioè “varare un grande piano di prevenzione idrogeologica“.

Meloni nel videomessaggio fa presente che il governo “ha messo a disposizione a sostegno delle Regioni tutti i mezzi dei quali dispone”, ringrazia le persone impegnate nell’emergenza, ma evidenzia: “Chiaramente non possiamo che sperare che la diminuzione della temperatura in Sicilia e l’attenuazione delle condizioni avverse al Nord rendano nelle prossime ore il lavoro di questi operatori meno difficile. Ma non dobbiamo né possiamo limitarci a questi interventi di emergenza”.