Adesso è ufficiale. Sarà Adriano Galliani in candidato alle elezioni suppletive nel collegio di Monza per il seggio in Senato lasciato libero da Silvio Berlusconi dopo la sua morte. A ufficializzarlo, tenendo a sottolineare che la famiglia Berlusconi ha dato il suo consenso, è stato il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani.

La notizia è stata affidata a tweet: “Proporrò alla Segreteria nazionale di Forza Italia ed agli alleati il nome di Adriano Galliani come candidato al collegio senatoriale di Monza. Sul suo nome ho trovato il convinto consenso della famiglia Berlusconi che ho incontrato oggi a Milano“, scrive Antonio Tajani. A inizio luglio il Consiglio dei ministri ha individuato nei giorni 22 e 23 ottobre 2023 le date per lo svolgimento delle elezioni suppletive del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 6 (Monza) della Regione Lombardia.

Le parole di Tajani, pertanto, confermano le indiscrezioni seguite alla morte di Silvio Berlusconi che parlavano di un seggio appannaggio della famiglia del fondatore di Forza Italia. Monza è la città della squadra di calcio di proprietà dei Berlusconi e all’interno del collegio ricade anche Arcore e la storica residenza dell’ex presidente del Consiglio. Per quel seggio inizialmente si erano fatti i nomi del fratello Paolo e della figlia Marina. Notizie subito smentite. Il nome di Galliani era diventato, così, quello considerato in pole position. Storico amico e braccio destro di Silvio Berlusconi, Adriano Galliani è attualmente vicepresidente vicario, amministratore delegato e membro del Cda del Monza Calcio (del quale è presidente onorario Paolo Berlusconi). Galliani è già stato senatore nel corso della scorsa legislatura, eletto nella fila di Forza Italia.