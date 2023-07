“La cultura della prevenzione passa anche attraverso un nuovo approccio con le assicurazioni contro i rischi. Il Governo affronterà questo tema nelle prossime settimane: serve che ogni cittadino che vive e opera in un territorio a rischio debba ricorrere ad assicurazione, magari anche con il concorso dello Stato“. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, intervenendo in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. “Il riproporsi negli ultimi 10 anni di eventi di una certa calamità impone al Governo una seria riflessione”