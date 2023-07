“La situazione negli ultimi anni non era così buona a livello di diritti umani, moltissimi sono detenuti, oggi speriamo che dopo la grazia che è stata concessa a me da parte del governo egiziano ci possano essere altri episodi simili, più consapevolezza per i prigionieri politici. Abbiamo ancora tantissimi prigionieri che devono essere liberati“. Lo ha detto Patrick Zaki a Sky Tg24, in Italia dopo la grazia parlando della situazione in Egitto.

“Speriamo che la società civile egiziana e la scena politica in Egitto riesca a diventare più aperta nei prossimi tempi. Ci aspettiamo che vengano liberati più prigionieri politici, che ci sia più libertà per la stampa, per gli accademici” ha aggiunto.