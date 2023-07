“Il salario minimo legale non è uno slogan. Gli slogan sono altri, presidente Meloni, glieli mostro”. Così, il leader del M5s Giuseppe Conte replica alle parole della premier, che in un’intervista a Rtl ha definito la proposta di salario minimo un “bello slogan” la cui “applicazione può creare problemi”. In un video Conte si rivolge alla premier. “Noi ricordiamo i suoi di slogan. Il salario minimo legale è una cosa seria, riguarda quasi 4 milioni di lavoratori. Basta rinvii e prese in giro. Salario minimo subito”