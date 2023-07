Pianengo si è svegliato con uno scenario da guerra. La grandinata che si è abbattuta nella notte sul Cremasco ha colpito in modo particolare questo paese di 2.500 anime alle porte di Crema. Molte le case e le aziende che si sono ritrovate senza un tetto, tanto che stamattina decine di imprese edili erano all’opera con i residenti per cercare di ripristinare al minimo la situazione. Decine di abitazioni hanno avuto i vetri, le ante, le tapparelle sventrate dalla grandine che ha lasciato segni evidenti anche sui muri esterni delle case. Nessuna delle macchine in strada si è salvata, tra parabrezza sfondati e carrozzeria da buttare. Nelle aziende del paese fino alla tarda mattinata di oggi c’erano all’opera i vigili del fuoco che con gli operai hanno cercato di pulire e buttare ciò che non potrà più essere utilizzato. Ingenti anche i danni all’agricoltura. Prese d’assalto le agenzie assicurative dove per tutto il giorno ci sono state lunghe file di persone.

1 /15 Pianengo2439