Lo chiamano chicco di grandine, ma in verità le dimensioni fanno pensare alla grandezza di masso. La palla di ghiaccio di ben 19 centimetri di diametro è stata raccolta il 24 luglio intorno alle 23 ad Azzano Decimo (Pordenone) e sarebbe la più grande mai caduto in Europa, in base ai dati storici disponibili. Lo scrive lo European Severe Storms Laboratory (Essl) su Twitter, specificando che il precedente record nel Vecchio continente, quello di un maxi-chicco di 16 centimetri caduto a Carmignano di Brenta, risaliva solo al 19 luglio scorso. La crisi climatica che sta colpendo l’Italia con ondate di caldo al sud e fenomeni estremi al nord ha prodotto, oltre a morti e danni, anche il chicco da record.

Last week Thursday’s European hail size record was broken again ????: pic.twitter.com/t3ksiw3oTV — ESSL (@essl_ecss) July 25, 2023

“Dopo un attento esame dei rapporti e delle foto” disponibili, “gli specialisti dello European Severe Weather Database (Eswd) sono arrivati alla conclusione che il diametro” del chicco caduto ad Azzano “può essere confermato in 19 centimetri”, ha scritto l’Essl. Secondo quanto ha ricordato l’organizzazione, il record mondiale rimane quello del chicco di grandine di 20,3 centimetri caduto nel 2010 a Vivian, in South Dakota, solo 1,3 cm in più di quello precipitato nel Pordenonese durante le tempeste di ieri.