“Abbiamo vissuto una notte insonne. Solo per dare un’idea, il vento in città ha superato i 100 chilometri all’ora“. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video sulle sue pagine social, dove ha fatto il punto della situazione dopo il forte nubifragio che ha colpito questa mattina verso le 4 la città. “Dalle 4, con i tecnici del Comune, sono personalmente al lavoro per coordinare le attività allo scopo di limitare i danni – ha aggiunto -. Da subito vigili del fuoco, Protezione civile e agenti sono intervenuti a fronte delle centinaia di richieste. Le metropolitane funzionano regolarmente, ma è estremamente problematica la situazione per tram e filobus. Questo a causa di tre motivi principali. Abbiamo due depositi senza corrente e i mezzi non possono uscire. In alcuni casi ci sono alberi sui tracciati e infine abbiamo situazioni di linee aeree da ripristinare. Alcune strade sono ancora interrotte e si sta lavorando per liberarle dagli alberi caduti”.