“Caro Enzo, siamo al vostro fianco. So che ci sono stati momenti difficile nella nostra relazione, anche recentemente. Ma è ferma intenzione della nuova segreteria di curare questo rapporto e di aprire una relazione nuova tra di noi“. Lo ha detto Elly Schlein, in collegamento a “Gli stati generali del socialismo”, al segretario del Partito socialista italiano, Enzo Maraio. “Il Pd non ha alcuna presunzione di autosufficienza e intende lavorare con voi e con le altre forze politiche per la massima unità”.