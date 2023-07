Una Chevrolet fermata dalla polizia a Milano nel pomeriggio del 20 luglio si è data alla fuga seminando il panico tra via San Vigilio e la tangenziale Ovest. Nella corsa, i fuggitivi hanno travolto una Fiat Tipo condotta un 52enne all’dell’uscita Pavia-Ticinese, con uno schianto che li ha costretti ad arrestare la fuga.

Uno dei due, un 22enne di nazionalità marocchina, è uscito dall’auto ed ha continuato a scappare a piedi scalzi fermandosi infine dietro un vecchio edificio di Rozzano. Gli agenti che lo hanno raggiunto sono stati aggrediti e uno di loro è stato ricoverato con 7 giorni di prognosi. Il 22enne è stato arrestato dopo essere stato portato in ospedale per via delle ferite procuratesi fuggendo a piedi. Ora dovrà rispondere delle accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, mentre dell’altro fuggitivo non vi è tutt’ora traccia.