Tra le zone più colpite e danneggiate dal forte nubifragio, con vento, pioggia e grandine, che si è abbattuto in Lombardia nella mattinata di oggi, venerdì 21 luglio, ci sono le aree di Saronno, Brescia e Monza Brianza. Alcuni video pubblicati sui social mostrano auto pesantemente danneggiati dalla grandine. In altre immagini si vedono dei veri e propri fiumi di ghiaccio scorrere per le strade di Seregno