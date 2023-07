Massimo Mauro è stato operato d’urgenza all’ospedale di Catanzaro dove è stato sottoposto ad un intervento di angioplastica. L’ex calciatore di Juventus e Napoli è stato colpito da un infarto mentre stava giocando a padel in Calabria, dove stava trascorrendo le sue vacanze. Mauro ora sta bene ed è tenuto costantemente sotto controllo dai medici, come ha confermato la Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport onlus, che ha riferito alla Gazzetta dello Sport le sue parole: “In ospedale sono stati bravissimi e lo sono tuttora. Vengo seguito bene e coccolato”. Comunque sono stati attimi di paura per il 61enne, oggi commentatore sportivo e appunto presidente della Onlus.