È stata una trattativa complessa, perché tutti volevano la stessa cosa ma le cifre faticavano a quadrare. Alla fine però è arrivata la luce verde: Arthur sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista brasiliano arriverà in prestito dalla Juventus. Tutti contenti: il tecnico viola Vincenzo Italiano trova un regista dai piedi buoni da poter inserire nei meccanismi del suo centrocampo, il neo-ds bianconero Giuntoli continua la sua opera di contenimento dei costi e di sfoltimento della rosa. L’accordo prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato all’incirca a quota 20 milioni di euro.

La Fiorentina avrà un anno di tempo per testare Arthur, che dopo un inizio di carriera da fenomeno tra Barcellona e Brasile (20 presenze con i verdeoro) si è perso prima nel gioco e poi nel fisico: gli infortuni patiti alla Juve lo hanno bloccato anche nell’ultima stagione, passata in prestito al Liverpool, con il quale non è mai sceso in campo in Premier League. Per il brasiliano Firenze può essere la piazza perfetta per ripartire e i Viola sono convinti di aver chiuso un colpo (Arthur ha solo 26 anni). Nel frattempo però si preparano a tornare sul mercato – dopo gli acquisti di Sabiri e Parisi – per cercare un eventuale sostituto di Amrabat, dato in partenza.

Il solo Arthur, infatti, al momento non dà garanzie. Anche per questo la Juve ha preferito liberarsene, cercando di togliersi il peso del suo pesante ingaggio. Proprio su questo punto la trattativa con la Fiorentina è stata particolarmente complessa. Alla fine il brasiliano ha prolungato il suo contratto con i bianconeri fino al 2026, spalmandosi l’ingaggio: adesso guadagna 6 milioni lordi a stagione. Ebbene, più della metà di questi soldi – il 60% secondo la Gazzetta dello Sport – li pagherà ancora la Juventus.