Un colpo di pistola è partito accidentalmente dalle mani di un bambino di tre anni, colpendo la sorellina di appena un anno, morta nel giro di qualche ora dopo essere stata trasportata all’ospedale Palomar di San Diego, in California. Una tragedia sulla quale l’Unità Omicidi del Dipartimento dello Sceriffo ha aperto un’indagine e che appare ancora avvolta da circostanze poco chiare. Secondo quanto riportato dal quotidiano The San Diego Union Tribune, le autorità di Fallbrook – comune della contea di San Diego – hanno riferito che la chiamata arrivata ai servizi di emergenza è partita dall’appartamento dei due bambini, senza però chiarire se siano stati i genitori a lanciare l’allarme, né se gli stessi fossero presenti in casa nel momento in cui si è consumato l’incidente.