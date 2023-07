Domenica 16 luglio verso sera, una cinquantina di tifosi appartenenti alle squadre di Sampdoria e Como, che si affronteranno nel prossimo campionato di serie B, si sono ritrovati nei pressi di una paninoteca di Villa di Tirano (provincia di Sondrio) per una rissa programmata. Le due tifoserie sono acerrime nemiche da molto tempo e in questi giorni si trovano a sostenere la propria squadra in ritiro rispettivamente a Livigno e a Bormio, comuni in provincia di Sondrio e a circa 40 chilometri di distanza l’uno dall’altro.

Lo scontro non è durato molto e i gestori del locale sono stati in grado, seppur con difficoltà, di tenere fuori i tifosi più agitati delle due fazioni. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza per soccorrere alcuni feriti. All’origine dello scontro, secondo ciò che riporta Il Giorno, ci sarebbe stato un vero e proprio agguato da parte di un gruppo nei confronti dell’altro che avrebbero bloccato sulla Statale 38 dello Stelvio gli avversari a bordo di furgoni griffati e quindi riconoscibili.